Россиянам раскрыли три способа правильно выбрать ресторан этим летом

Выбор кафе или ресторана этим летом станет сложнее — теперь выбирать нужно не только кухню, но и следить за эпидемической ситуацией. В связи с этим ресторанный критик Дмитрий Алексеев дал советы по поиску идеального места.

«Лучше идти туда, где лично вы были или были ваши друзья. В ресторанах, столовых, кафе, отелях и так далее всегда будет опасность заражения, это данность», — отметил Алексеев в беседе с радио Sputnik. По его словам, для него очень важным критерием в выборе ресторана является порядочность владельца, управляющего и шеф-повара.

Алексеев также посоветовал перед походом в заведение, спросить знакомых, с какими ситуациями они сталкивались. Если же полагаться на чужое мнение не хочется, то Алексеев рекомендует присмотреться к персоналу заведения: уверенная и четко слаженная работа говорит о том, что в заведении можно остаться. А вот при не отлаженных действиях официантов или менеджеров, или ругани сотрудников, место лучше покинуть.

Есть еще один способ выбрать заведение — его Алексеев назвал самым нелюбимым, но самым безопасным в текущей ситуации, — это пойти в сетевой ресторан. По словам ресторанного критика, в таких местах проще отработать все технологии безопасной работы на кухне и при обслуживании клиентов.

Открытие летних веранд в кафе и ресторанах Москвы позволило организациям всего за неделю увеличить среднесуточный оборот на почти на 59%. Этот показатель стал рекордным.