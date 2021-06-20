Россиянам раскрыли уловки супермаркетов

Цель многих акций — убедить покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку. Про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных трат, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара, к пониманию того, что ему хотелось бы его купить», — рассказал Беляев в интервью радио Sputnik. Он отметил, что когда цену снижают, то у человека «срабатывает спусковой крючок» — он давно хотел это купить, но было дороговато, а когда цены сбросили, то самое время покупать.

По такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи, отметил Беляев. Бывают еще варианты акций с бесплатными подарками за покупку. Однако, как подчеркнул экономист, бесплатно ничего не бывает.

Иногда продавцы идут на сильное понижение цены на товары, которые не могут реализовать, объяснил Беляев. По его словам, если речь идет о продуктах питания, то радикальный сброс цен должен настораживать.

Прежде чем покупать какой-то товар по акции только потому, что он якобы стал стоить дешевле, экономист рекомендует подумать, действительно ли он нужен. И нужен ли по предлагаемой цене.

Производитель рыбных консервов «Доброфлот» заявил, что сайру стали массово подделывать. Вместо нее в банки кладут более дешевую сельдь. Подмены дорогой рыбы на более дешевую в магазинах уже происходили, но каждый раз фальсификацию ликвидировали.