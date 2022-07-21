Россиянам раскрыли тактику финансово подкованных людей

Наиболее выгодная тактика финансово подкованных людей — это откладывать средства для покупки недвижимости или для внесения за первоначальный взнос по ипотеке. Об этом изданию Lenta.ru рассказала владелец агентства недвижимости Ксения Аверс.

Ипотека не станет тяжким финансовым бременем в том случае, если есть возможность спокойно откладывать деньги и не тратить их на развлечения и на какие-то эмоциональные покупки.

«Если у вас не хватает терпения откладывать и не тратить. Если вы видите красивую сумочку и не можете удержаться от покупки — как в тумане снова приобретаете ненужную вещь, то тогда стоит открыть специальный счет в банке — так называемую „копилку“, куда вы сможете положить деньги на определенный срок. Снять раньше этого срока средства нельзя. Это очень удобный способ для тех, кто не до конца владеет собой», — добавила эксперт.

Она напомнила, что вклады в банках могут быть застрахованы только до суммы 1,4 миллиона рублей. Если сумма больше, можно открыть «копилки» в разных банках и тем самым застраховать деньги от форс-мажорных ситуаций.