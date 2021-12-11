Россиянам раскрыли способ сэкономить при подготовке к Новому году

Празднование Нового года запомнится, если направить средства семейного бюджета не на покупку продуктов, а на полезные подарки для близких. Это может быть бытовая техника, гаджеты, цены на которые в преддверии праздников снизились. Об этом в беседе с Ura.ru заявил экономист, руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников.

Он отметил, что после окончания празднования продавцы повысят цены на полезные товары, которые он назвал инвестиционными покупками.

«Раз все дорожает, давайте покупать рационально. Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились. Одежда и обувь, которая подорожает после Нового года на 15−25%», — предупредил он.

Экономист Сергей Жаворонков отметил, что позволить себе покупать инвестиционные подарки для близких могут себе не все. Он напомнил, что инфляция по итогам года может достичь 8%, а доходы россиян при этом не растут.

«Кто-то может позволить себе дорогую технику — телевизор, духовой шкаф. Кто-то ездит в отпуск на зимних каникулах. А кто-то может позволить себе простой набор продуктов на Новый год и крепкий алкоголь», — отметил эксперт.

По словам Жаворонкова, число тех, кто хочет отметить праздник за столом, за последнее время значительно выросло за счет сокращения тех, кто раньше мог позволить себе купить электронику.