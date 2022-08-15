Россиянам раскрыли способ правильного хранения продуктов
Менеджер Лемешева посоветовала отдельно хранить молочную продукцию, фрукты и овощи
Правильное расположение и сочетание продуктов в холодильнике поможет сохранить их вкус и увеличить срок хранения. Об этом агенству «Прайм» сообщила старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.
По ее словам, основным является правильное использование отсеков холодильника, поскольку в его разным зонах — разная температура.
«Дверцы больше подойдут для варенья, напитков и соусов. На верхней полке лучше хранить кисломолочные продукты, мясо и любые скоропортящиеся продукты. Фрукты и овощи рекомендуется разместить на нижней полке», — сообщила Лемешева.
Менеджер подчеркнула важность отдельного хранения молочной продукции, фруктов и овощей. Также стоит держать продукты в коробке или пакете, но не в целлофане.
Лемешева подчеркнула, что готовые блюда стоит хранить в специальных zip-пакетах или на средних полках в контейнерах. Горячую пищу загружать в холодильник нельзя.