Россиянам раскрыли способ правильного хранения продуктов

Правильное расположение и сочетание продуктов в холодильнике поможет сохранить их вкус и увеличить срок хранения. Об этом агенству «Прайм» сообщила старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.

По ее словам, основным является правильное использование отсеков холодильника, поскольку в его разным зонах — разная температура.

«Дверцы больше подойдут для варенья, напитков и соусов. На верхней полке лучше хранить кисломолочные продукты, мясо и любые скоропортящиеся продукты. Фрукты и овощи рекомендуется разместить на нижней полке», — сообщила Лемешева.

Менеджер подчеркнула важность отдельного хранения молочной продукции, фруктов и овощей. Также стоит держать продукты в коробке или пакете, но не в целлофане.

Лемешева подчеркнула, что готовые блюда стоит хранить в специальных zip-пакетах или на средних полках в контейнерах. Горячую пищу загружать в холодильник нельзя.