Россиянам раскрыли способ экономии на услугах ЖКХ

Всю информацию о некачественных услугах можно сообщить в диспетчерскую. При этом нужно обязательно задокументировать факт звонка и зафиксировать нарушение. Это позволит потом требовать компенсацию от коммунальных служб. Но на большие деньги рассчитывать не стоит.

«Плата за коммунальные услуги у нас невелика, и в этом смысле компенсация за нарушения тоже совершенно незначительная», — пояснил эксперт.

Алексей Макрушин пояснил, что обычно нарушения в предоставлении услуг ЖКХ выявляют в течение суток. Значит, получить компенсацию можно только за этот срок. Он подчеркнул, что его совет рассчитан на граждан, которые сталкиваются с предоставлением некачественных услуг на протяжении очень долгого времени.

Ранее стало известно, что в Госдуме первое чтение прошел закон об отмене комиссии за коммунальные платежи. Сегодня банки удерживают до 2% от суммы вне зависимости от способа перевода. Эту инициативу прокомментировала исполнитель Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Она заявила, что операторы все равно найдут способ снимать деньги с плательщиков.

«Мы долго обсуждали эту инициативу, спрашивали собственников, управляющие компании, других участников рынка. Никто не понимает сути предложения, откуда эта составляющая будет компенсирована, где ждать подвоха», — привел ее слова «Царьград».

При этом эксперт пояснила, что не исключает, что операторы найдут новый способ заработка, который переложат на своих клиентов.