Россиянам раскрыли секреты сохранения урожая на даче осенью | 360°

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Россиянам раскрыли секреты сохранения урожая на даче осенью

Агроном Ганичкина дала советы по сохранению урожая на даче осенью

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Ночные температуры в сентябре не должны пугать дачников и заставлять их срочно собирать последний урожай корнеплодов с грядок. Кабачки и огурцы еще вполне могут подрасти. Главное — не забывать их поливать как следует. Во влажной почве корни лучше сохраняются. Как сообщил сайт «Дни.ру», такой совет дала главный агроном России Октябрина Ганичкина.

Она подчеркнула, что полив нужно продолжать особенно, когда стоит сухая погода. Увлажнять землю нужно до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже — 7 градусов.

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«Мокрая почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва», — поделилась секретом Ганичкина.

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Агроном добавила, что также следует действовать в отношений яблонь и груш, чтобы они не замерзли, а следующей осенью дали хороший урожай.

Как отметили специалисты, опрошенные сайтом utro.ru, что при поливе лучше всего ориентироваться на увлажненность земли. Если идет дождь, то переусердствовать с количеством воды не нужно. Главное позаботиться о том, чтобы влага поступала к корням растений. В этом поможет дренажная система.

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