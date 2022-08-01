Россиянам раскрыли секреты правильного хранения продуктов летом

Правила хранения овощей и фруктов в летний период рассказала агентству «Прайм» старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева. Неправильное хранение приводит к преждевременной порче продуктов.

Срок хранения свежих ягод составляет всего три дня, после этого они пускают сок. Для увеличения этого срока следует положить ягоды в объемную тару в холодильнике, перед закладкой фрукты и ягоды лучше не мыть, пояснила специалист. У черешни и вишни не стоит отрывать «ножки», с ними фрукты хранятся дольше.

«Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом», — отметила Лемешева.

Кабачки, тыква и цукини хорошо хранятся в холодном месте, цветная капуста — в разобранном на соцветие виде в банке, посыпанная солью. Картофель предпочтительней хранить отдельно от лука и чеснока, чтобы клубни не прорастали. Чтобы продукты не пришлось выбрасывать, лучше не покупать их про запас, больше, чем требуется, отметила менеджер.