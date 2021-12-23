Россиянам раскрыли секрет отказа от сладкого за 2 дня

Самая частая причина употребления большого количества сладкого — это заедание какой-то проблемы или стресса. Диетолог Алекс Плато рассказал, что тягу к шоколаду и другим продуктам, содержащим сахар, можно искоренить буквально за два дня. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Однако самая частая причина — это заедание сладким какую-то неразрешенную проблему или стресс. Также очень важно пересмотреть свой образ жизни и, если понадобится, слегка его подкорректировать. Если вы пьете много кофе, чая, ноотропов — это стресс, который может спровоцировать срыв на сладкое. Если вы плохо и мало спали или систематически не высыпаетесь — вам обеспечен срыв на сладкое. Возможно даже на несколько дней», — уточнил он.

По словам специалиста, недостаток магния также создаст тягу к сладкому. Однако здесь вопрос решается просто, достаточно купить БАД с подходящим составом.

Плато отметил, что соблюдая пять важных шагов, можно освободиться от зависимости от сладкого навсегда. Достаточно убрать стресс, уменьшить потребление энергетических напитков, кофеина, женьшеня, ноотропов, черного чая, нормализовать сон, а также повысить уровень белка, из которого организм получает серотонин.

«Да-да, мы получаем серотонин не из бананов и шоколада, как обычно рассказывает нам голос громкоговорителя в ритейле, а только из белка. Поэтому каждый прием пищи в течении дня должен содержать хорошую порцию нежирной рыбы, мяса, яиц, творога или морепродуктов. Это даст стабильный спокойный ум в течении дня и выключит тягу к сладкому», — заключил диетолог.