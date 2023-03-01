Общество 01 марта 2023, 05:59 Россиянам раскрыли процент подделок на маркетплейсах «Известия»: половина продавцов обуви и парфюма продают подделки на маркетплейсах Pxhere

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На маркетплейсах до половины продавцов обуви, парфюма и бутилированной воды продают контрафакт или же нелегальные товары. Об этом, как сообщили «Известия», заявили представители «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

В январе–феврале ОПИ провела исследование на таких интернет-площадках, как Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет». Специалисты изучили 450 торговцев обуви, парфюма и воды. Указанные товары подпадают под обязательную маркировку, а значит продавцы должны пройти регистрацию в информационной системе «Честный знак», а на изделия поместить идентификационные коды.

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В последствии реквизиты компаний общественники сравнили с данными в госреестре участников оборота маркированной продукции. Как показали результаты, на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви доходит до 47%, воды — до 58%, парфюмерии — до 66%. На Ozon этот показатель находится в промежутке от восьми до 13%, а на «Яндекс.Маркете» — 4–7%.

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Такое исследование эксперты решили провести из-за резко возросших жалоб от потребителей. При это сами агрегаторы с результатами не согласны. В частности, в Wildberries отметили слишком скромную выборку продавцов.