Россиянам раскрыли подробности об индексации тарифов ЖКХ

Плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства пройдет без привязки к инфляции и другим экономическим показателям. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

Повышение стоимости услуг, как отметил Алексеенко в беседе с Ura.ru, не отразит в полной мере «необходимость замены инфраструктуры и обслуживания».

«Могу сказать, что это одна из антикризисных мер, что инфляционные процессы не дали сказаться на повышении тарифа для населения. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам», — отметил депутат.

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