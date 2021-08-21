Россиянам раскрыли опасность общения с кибермошенниками

Если мошенники получили конфиденциальную цифровую информацию россиянина и требуют его заплатить за нее, то от диалога с кибершантажистами лучше отказаться, рассказал бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.

В беседе с радио Sputnik Игнатов предостерег россиян от размещения личных данных в соцсетях, поскольку ими могут воспользоваться. Он порекомендовал не идти на контакт со злоумышленниками и при таком звонке класть трубку. Когда звонящие поймут, что шантаж не удался, они «сольются», отметил Игнатов.

По его словам, даже если человек заплатит шантажисту требуемую сумму, то конфиденциальные данные все равно «всплывут» в социальных сетях. Игнатов призвал не верить преступникам и не выполнять их требования, а обратиться в полицию.

«Если это очень серьезный вопрос и есть угроза жизни и здоровью, то обращайтесь в полицию и говорите про вымогательство», — заключил бывший оперативный сотрудник МВД России.

Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны. Рост продаж в первом полугодии 2021 года зафиксировали крупнейшие российские ретейлеры. При этом раньше эта категория товаров каждый год сокращалась на 5–10%. Эксперты пояснили, что простые дешевые аппараты оказались востребованными среди удаленных работников во время пандемии. Дело в том, что они заменяют сотрудникам стационарные устройства. Участники рынка также говорят об усилении бдительности россиян в отношении кибермошенников и утечек данных.