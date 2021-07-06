Россиянам раскрыли, когда средний размер пенсии по России достигнет 20 тысяч рублей

К 2024 году среднегодовой размер пенсии по старости достигнет 20 тысяч рублей. Такие прогнозы дала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрев бюджет Пенсионного фонда.

С учетом индексации среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих россиян вырастет в следующем году составит 18 447 рублей, в 2023- 19 399, а в 2024 — 20 388 рублей. Документ опубликовали на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Индексация страховой пенсии будет производиться 1 января каждого года. В 2022 году размер индексации составил 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 — 5,5%. При этом прожиточный минимум для пенсионеров составит в 2022 году — 10 056 рублей, в 2023 — 10 964, а в 2024 — 11 738 рублей.

При рассмотрении бюджета Пенсионного фонда комиссия напомнила, что весь объем страховых взносов за 2022–2024 годы направлен на финансирование страховой пенсии.

Перед принятием бюджет пройдет согласование в правительстве и утверждается Госдумой.