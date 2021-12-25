Россиянам раскрыли, какие секреты заемщика нужно знать банку

Банки собирают данные о потенциальных клиентах. Это делается для того, чтобы оценивать заемщиков. Заинтересовать организацию может кредитный рейтинг, а также семейное положение и информация о работе и доходах клиентов.

Также, как рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, кредитные организации проверяют сведения по банкротствам и судимостям.

Бывшим заключенным кредиты выдаются крайне редко, на небольшие суммы и с большой ставкой, даже если судимость клиента погашена.

Запросы о здоровье, как отметил Переславский, банк практически никогда не делает, однако при крупных кредитах страхование жизни и трудоспособности становится «обязательным» условием.

В случае, если банк знает о серьезных хронических заболеваниях возможного заемщика, то, как отметил финансист, вероятность одобрения кредита снижается.

Каждый десятый россиянин оказался готов взять кредит перед Новым годом, чтобы купить подарки и накрыть праздничный стол. Не более 50 тысяч рублей взяли бы в кредит 38% респондентов. Четверть россиян устроила бы сумма в пределах 100 тысяч рублей. Каждому пятому хотелось бы оформить кредит на четверть миллиона.