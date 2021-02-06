Россиянам раскрыли, как мошенники узнают баланс на чужой карте

Злоумышленники могут выудить информацию о балансе на банковской карте методом социальной инженерии. Но есть и другой способ — через уязвимости в приложениях.

«По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее — в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», — рассказал РИА «Новости» руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

Собеседник предостерег, что уязвимости могут быть не только в самом приложении банка, но и в другом ПО, которое разработала финансовая организация.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что на фоне технических ухищрений самым популярным способом добычи информации о балансе на карте остается развод людей по телефону. Выйти на клиента банка преступникам помогают утечки данных при пользовании различными сервисами: от покупок в онлайн-магазинах до каршеринга.

Чтобы избавиться от назойливых звонков рекламщиков и мошенников, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев посоветовал сменить номер телефона. По его словам, другими способами избавиться от них будет нелегко.