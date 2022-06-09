Россиянам продемонстрировали новый логотип McDonald’s

На новом логотипе McDonald’s будут изображены главные символы ресторана быстрого питания — это две палочки желтого цвета, символизирующие картофель-фри, и желто-оранжевый круг, означающий бургер. Об этом сайту NEWS.ru рассказали в пресс-службе компании.

При этом новое название сети остается под секретом. По данным Роспатента, выбор предстоит сделать между восемью предложенными. Среди наиболее вероятных названий — «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

По словам нового владельца бизнеса Александра Говора, все рестораны сети быстрого питания, ранее принадлежавшие компании McDonald’s, откроются в течение двух месяцев. При этом в ближайшие годы в планах увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране.

Ранее стало известно, что после ухода из России на фоне спецоперации компания McDonald’s продала свой бизнес действующему лицензиату Александру Говору. Всего по стране закрылось около 850 ресторанов.