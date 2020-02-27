Россиянам приходится год копить на заграничный отпуск

Большинство россиян признались, что откладывают деньги на отпуск за границей в течение года. Так поступают 32% опрошенных путешественников.

Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.

В опросе приняли участие три тысячи человек. Почти треть из них — 32% — признались, что копят деньги на отпуск за границей год. В два раза меньше путешественников (15%) справляются с этой задачей в два раза быстрее — им достаточно шести месяцев, чтобы отложить нужную сумму денег.

12% туристов заявили, что им хватает двух-трех месяцев, чтобы накопить на заграничный отпуск. Столько же россиян сообщили, что могут позволить себе отправится в путешествие в любой момент. Еще 9% опрошенных сказали, что у них всегда есть отложенные на поездку деньги. Такое же количество путешественников признались, что для этих целей берут кредит или пользуются кредитной картой. Еще 4% россиян отметили, что могут накопить на отпуск всего за один месяц.