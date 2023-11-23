Общество 23 ноября 2023, 19:51 Россиянам пригрозили штрафами за публикацию материалов иноагентов Минюст: за распространение материалов иноагентов выпишут штраф в 300-500 тысяч РИА «Новости»

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В России хотят ужесточить наказание для жителей страны, которые распространяют иноагентские материалы. Штрафы за отсутствие маркировки об иностранном агенте тоже должны повысить. Как сообщило РИА «Новости», об этом на конференции «Державинские чтения» рассказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Он обратил внимание, что и постановление правительства на этот счет и ведомственный приказ уже готовят.

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«Мы сейчас получили полномочия — предупреждения, то есть некой профилактики», — пояснил Свириденко.

Если никакой реакции на предупреждения не последует, добавил он, то нарушителю грозит штраф в 300-500 тысяч рублей. Замминистра предупредил, что наказание может оказаться и более суровым.

«Потом мы можем дойти и до дальнейшего развития этого института вплоть до… Там уже как повезет», — сказал Свириденко.

Он пояснил, что речь идет об аффилированных с иноагентами людях. Мера также коснется любых способов распространения материалов иностранных агентов: через книги, интернет или мессенджеры. Неважно, умышленно ли поддерживают внесенных в соответствующий реестр лиц или нет.

«В конце ноября приказ подпишет министр. И мы уже будем [его] применять. Сейчас просто направляем письма [с предупреждением]», — сказал замглавы Минюста.