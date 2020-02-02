Россиянам приелись их профессии. 70% хотят сменить род деятельности

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Superjob, больше четверти граждан России хотят уйти в смежную сферу. Лишь 14% так любят свою профессию, что готовы пройти курс переподготовки, чтобы остаться в своей сфере деятельности.

4% опрошенных считают свою квалификацию достаточной для работы на своей должности, а еще 3% не хотят ничего менять или просто не могут этого сделать.

Россияне, которые с радостью сменили бы профессию — это, в основном достаточно молодые люди, в возрасте от 25 до 34 лет (51%) и до 24 лет (50%).

Эксперты уверены, что это объясняется тем, что молодые люди, как правило, делают неправильный выбор при поступлении в вуз. Впрочем, часто даже поступив на интересную профессию, молодые люди разочаровываются низкими зарплатами, что приводит к желанию уйти в другую профессию.