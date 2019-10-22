Россиянам придется переобучаться из-за роботов на производстве

В России грядет масштабная переквалификация в связи с роботизацией производственных процессов. Об этом глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил в ходе форума «Открытые инновации», проходящего на базе Московской школы управления «Сколково».

«Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам», — заявил российский премьер-министр. Его слова привел сайт радиостанции «Говорит Москва».

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По словам главы правительства, сейчас в производстве в масштабах всего мира задействованы приблизительно 2,5 миллиона высокотехнологичных устройств. Роботов в основном используют те страны планеты, где, по словам главы правительства, сделали для себя соответствующий выбор и где оказались технологически и финансово готовы к роботизации.

Успехами на этом поприще могут похвастать в Корее, Германии, а также Сингапуре. Как добавил глава российского правительства, в России необходимо ускорять вывод современных технологий на рынок. Эти слова премьера процитировало РИА «Новости».