Россиянам предрекли снижение цен на новостройки | 360°

Общество 10 сентября 2022, 22:27 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам предрекли снижение цен на новостройки Аналитики центра Realiste предрекли снижение цен на квартиры в новостройках до конца года РИА «Новости»

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Квартиры в российских новостройках до конца года существенно подешевеют. Как пояснили аналитики центра недвижимости Realiste в беседе с изданием «Экономика сегодня», это связано с падением спроса из-за роста цен в последние два года.

Компании-девелоперы уже сейчас предлагают покупателям существенные скидки в новых домах, чтобы поддержать продажи.

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По оценке специалистов, дисконт на первичном рынке доходит до 25 — 30%.

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Такая же ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Но там скидки не такие большие. Продавцы снижают цены максимум на 20%. Ожидается, что такая тенденция продолжится и дальше.

По предварительным подсчетам, цены на жилую недвижимость опустятся до уровня января 2021 года. Для восстановления показателей марта — конца февраля этого года рынку потребуется не менее пяти лет.

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