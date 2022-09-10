Россиянам предрекли снижение цен на новостройки | 360°

Все новости

Мир

10 сентября 2022, 22:30

Польский премьер обвинил Германию в «преклонении» перед Россией

Подмосковье

10 сентября 2022, 22:29

Грандиозный фейерверк подарили жителям Реутова в День города

Реклама

Власть

10 сентября 2022, 22:26

Кремль не определил, кто представит Россию на похоронах Елизаветы II

Мир

10 сентября 2022, 22:17

Названы новые вероятные страны-покупатели российской нефти

Мир

10 сентября 2022, 22:01

Читатели Die Welt посоветовали главе МИД Германии Бербок остаться на Украине

Общество

10 сентября 2022, 21:57

Пункты питания и обогрева для беженцев с Украины открыли в Белгородской области

Эксклюзив

10 сентября 2022, 21:40

Жителей Молдавии не устроили обещания «европейской сказки». Под президентом Санду закачалось кресло

Важное

10 сентября 2022, 21:37

Российские военные применили «Солнцепеки» на изюмско-балаклейском направлении

Подмосковье

10 сентября 2022, 21:29

Явка избирателей на выборах в Подмосковье по итогам второго дня составила 14,18%

Общество

10 сентября 2022, 22:27

Россиянам предрекли снижение цен на новостройки

Аналитики центра Realiste предрекли снижение цен на квартиры в новостройках до конца года

Читать 360tv в

Квартиры в российских новостройках до конца года существенно подешевеют. Как пояснили аналитики центра недвижимости Realiste в беседе с изданием «Экономика сегодня», это связано с падением спроса из-за роста цен в последние два года.

Компании-девелоперы уже сейчас предлагают покупателям существенные скидки в новых домах, чтобы поддержать продажи.

Реклама

По оценке специалистов, дисконт на первичном рынке доходит до 25 — 30%.

Реклама

Такая же ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Но там скидки не такие большие. Продавцы снижают цены максимум на 20%. Ожидается, что такая тенденция продолжится и дальше.

По предварительным подсчетам, цены на жилую недвижимость опустятся до уровня января 2021 года. Для восстановления показателей марта — конца февраля этого года рынку потребуется не менее пяти лет.

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама