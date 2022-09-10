Россиянам предрекли снижение цен на новостройки | 360°

Все новости
Мир
10 сентября 2022, 22:30
Польский премьер обвинил Германию в «преклонении» перед Россией
Подмосковье
10 сентября 2022, 22:29
Грандиозный фейерверк подарили жителям Реутова в День города
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Власть
10 сентября 2022, 22:26
Кремль не определил, кто представит Россию на похоронах Елизаветы II
Мир
10 сентября 2022, 22:17
Названы новые вероятные страны-покупатели российской нефти
Мир
10 сентября 2022, 22:01
Читатели Die Welt посоветовали главе МИД Германии Бербок остаться на Украине
Общество
10 сентября 2022, 21:57
Пункты питания и обогрева для беженцев с Украины открыли в Белгородской области
Эксклюзив
10 сентября 2022, 21:40
Жителей Молдавии не устроили обещания «европейской сказки». Под президентом Санду закачалось кресло
Важное
10 сентября 2022, 21:37
Российские военные применили «Солнцепеки» на изюмско-балаклейском направлении
Подмосковье
10 сентября 2022, 21:29
Явка избирателей на выборах в Подмосковье по итогам второго дня составила 14,18%