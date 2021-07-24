Россиянам предрекли снижение цен на «борщевой набор»

Центробанк зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора». Регулятор предрек продолжение снижения стоимости, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот „борщевой набор“, и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — привело РИА «Новости» слова Набиуллиной.

В прошлом году, как напомнила глава Центробанка, были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая. В этом году, по ее словам, исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому достаточно существенный рост был в мае–июне по товарам «борщевого набора».

Российские власти намерены как минимум в два раза увеличить число ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая — до 80 тысяч в год. При условии хорошего урожая цены на овощи уже с конца июля пойдут на понижение до уровня предыдущих лет. Этот прогноз подтверждают Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей.