Россиянам предрекли неформальную занятость из-за запретов на увольнение

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал «360», что документ предполагает возможность урегулировать ряд спорных вопросов, которые возникают между работником и работодателем в период простоя.

Россия впервые столкнулась со столь длинным периодом выходных дней, введенных из-за пандемии. Никаких документов, которые бы регулировали, как себя вести работникам и работодателям в этих условиях, не было.

«Это привело к тому, что работодатели попытались снизить уровень заработной платы работникам, апеллируя к статьям Трудового кодекса. Эта ситуация попала под определение вынужденный простой не по вине работодателя, что автоматически позволяет сократить зарплату на 30%», — рассказал эксперт.

Постановление Минтруда четко определяет, что в нерабочие дни объем заработной платы не меняется и соответствует тому, что работник получал до введения ограничений.

Второй важный момент: запрет на увольнение работников на время пандемии. Это позволяет обеспечить и сохранение занятости, и получение доходов.

Однако один важный момент министерство в своем проекте не учло. По словам Александра Сафонова, когда работодатель сталкивается с экономическими трудностями, то увольнять работника он не спешит. По Трудовому кодексу он должен предупредить его за две недели, а также выплатить ему выходное пособие в три оклада.

«Чтобы этого не происходило, работодатели применяют практику — увольнение по соглашению сторон. Они вынуждают человека написать заявление по собственному желанию», — рассказал эксперт.

В итоге человек не получит денег от работодателя и не сможет претендовать на пособие по безработице.

«Вот этот момент никак постановлением не урегулирован», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «в конечном итоге это может подстегнуть неформальную занятость со стороны работодателя, который будет стремиться никак не оформлять трудовые отношения». А в случае нового режима выходных дней сотрудников будут заставлять писать заявление об уходе.