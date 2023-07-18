Общество 18 июля 2023, 15:06 Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе Закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе приняли в Госдуме РИА «Новости»

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Государственная дума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который закрепил на постоянной основе право граждан России на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива позволит заемщику попросить кредитора льготный период на срок до полугода по займу, размер которого не превышает определенного правительством значения.

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Для кредитных карт сумма составляет 150 тысяч рублей, для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для всех остальных — 450 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставят заемщику, доход которого за прошлые два месяца сократился свыше чем на 30%, по сравнению с его средним заработком за последние 12 месяцев. При этом обратиться за каникулами возможно в любой срок действия кредитного договора.

Право получения кредитных каникул возможно реализовать лишь один раз за срок действия кредитного договора.

К тяжелой жизненной ситуации, позволяющей заемщику обратиться за льготным периодом, также относится утрата им своего имущества в результате ЧС или проживание в этой зоне. Однако подавать заявление необходимо не позднее 60 дней со дня фиксации соответствующих фактов.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.