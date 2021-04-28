Россиянам предложили давать скидку на деревянные домокомплекты

Минпромторг предложил предоставлять россиянам 10% скидки на покупку деревянных домокомплектов. Производителям стоимость будет компенсировать государство, а максимальную цену установят на уровне 3,5 миллиона рублей.

Проект постановления о субсидировании выпадающих доходов лесопромышленников Минпромторг направил в правительство в начале апреля. Министерство предложило предоставлять скидку до 10% тем, кто собирается купить деревянный домокомплект. При этом его стоимость не должна превышать 3,5 миллиона рублей, сообщил «Коммерсант».

Производителям хотят компенсировать скидку на основании квалификационного отбора. Компания должна будет предоставить бумаги о сделанной скидке и подтвердить, что домокомплект произвели на территории России.

По словам статс-секретаря-замминистра Виктора Евтухова, для компенсации скидок придется выделить из бюджета порядка 360-400 миллионов рублей в год. Главной задачей программы станет стимулирование спроса на качественные деревянные дома. Евтухов отметил, что такие дома изготавливают на специализированном производстве. Подобный механизм уже опробовали в пищевом машиностроении, а также в секторе сельского и лесного хозяйства.