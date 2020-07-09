Россиянам предложили запрещать ездить в поездах за распитие алкоголя

В поездах может исчезнуть из продажи алкоголь. Его хотят запретить продавать в вагонах-ресторанах. В Общественной палате считают, что мера сделает путешествие более комфортным и безопасным.

Идея принадлежит члену ОП и руководителю «Трезвая Россия» Султану Хамзаеву. Он уже направил свое предложение главе Минтранса Евгению Дитриху, сообщил сайт RT со ссылкой на текст обращения.

Правила, запрещающие употребление алкоголя на железнодорожном транспорте, уже действуют. Однако, как указал Хамзаев, есть исключение — вагоны-рестораны. Здесь желающие выпить еще могут приобрести спиртные напитки не крепче 16,5%.

Общественник указал на случаи пьяных дебошей в ресторанах поездов. Иногда их участники применяют силу. Автор инициативы призвал запретить продажу любого алкоголя в таких вагонах «в целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте».

Хамзаев считает, что контроль в поездах за купившими спиртное заранее пассажирами тоже нужно усилить. Тех, кто дважды в течение года попался на распитии спиртных напитков во время поездки, он предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом.

В июне руководитель «Трезвой России» выступил за лишение водителей прав, если они появились пьяными в общественных местах.