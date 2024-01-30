Общество 30 января 2024, 11:07 Россиянам предложили заменить дорогие помидоры и огурцы киви и ананасами «Фонтанка»: подорожавшие помидоры и огурцы выгодно заменить киви и ананасами РИА «Новости»

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Цены на огурцы и помидоры достигли таких показателей, что более выгодной стала покупка экзотических фруктов, например, киви или ананасов. Сравнение стоимости продукции провела «Фонтанка».

По оценке издания, сезонное подорожание огурцов и помидоров сейчас можно назвать попросту неприличным. Из-за роста цен обычный летний салат многим стал недоступен. В ряде случаев дешевле огурцов можно купить даже мясо, указали журналисты.

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Более выгодной будет и покупка экзотических фруктов. Причем от этого можно даже выиграть в плане получения витаминов. В киви, в частности, больше калорий, чем в помидорах. Много витамина С, есть витамин B9 и витамин К. Получается, что этот фрукт более питательный, полезный, да еще и более дешевый.

В ананасе также больше калорий, чем в огурцах. Причем в нем присутствуют полезные углеводы в виде клетчатки. Еще один приятный момент — большое содержание в них микроэлементного кремния.