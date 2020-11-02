Россиянам предложили возмещать затраты на тесты на коронавирус

Союз потребителей и Международная конфедерации обществ потребителей отправили письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности. Они просят возмещать россиянам затраты на тестирование на COVID-19.

Оказалось, что родственники заболевших часто жалуются в Союз потребителей, что им часто приходится сдавать тесты, пишет газета «Известия». И так как в государственных больницах очереди нужно ждать несколько недель, остается сдавать только в частных клиниках за свой счет.

Роспотребнадзор постановил сдавать тесты тем, кто живет с заразившемся. От результата зависит, будет ли человек сидеть на карантине или сможет спокойно передвигаться по городу. Также тем, кто выздоровел нужно обязательно сдать два контрольных теста, иначе больничный не будет закрыт. Один такой анализ в частной клинике может стоить около двух тысяч рублей.

Инициатива подразумевает собой помощь именно уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, чтобы реализовать эту идею, может понадобиться около 10 миллиардов рублей, что можно считать посильной суммой для бюджета.

С понедельника в Подмосковье возобновился режим самоизоляции для пенсионеров.