Россиянам предложили вернуть право принимать решение о капремонте

На рассмотрение парламента весной 2022 года внесут законопроект, согласно которому собственники жилья получат право голосованием принимать решение о капитальном ремонте дома. Об этом сообщила газета «Известия».

В настоящее время решение принимают чиновники, поскольку для признания голосования жильцов законным необходимо собрать голоса 2/3 собственников, что является зачастую труднореализуемым.

Если законопроект одобрят, то кворум сократится до 50% собственников. Граждане получат доступ к информации о стоимости работ, перечне и очередности проведения.

«Если плата за капремонт сдается на счет оператора и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления принимают решение за них», — рассказала газете зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В этом случае документацию к проведению капитального ремонта готовят региональные операторы.

Разворотнева добавила, что если финансовые средства копятся на специальном счете дома, то без решения собрания собственников ремонт не проводится, в то время как цены на стройматериалы повышаются.

Ранее в Госдуме предложили отменить сроки давности по оплате долга за капитальный ремонт.