Россиянам предложили три выхода из осенней депрессии | 360°

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Россиянам предложили три выхода из осенней депрессии

Психолог Рязанова: конкретно поставленная цель поможет человеку выйти из депрессии

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Психолог и руководитель Центра психологической поддержки и интегративной медицины Дмитрия Раевского в Петербурге Анна Рязанова в беседе с изданием «Мойка78» назвала три способа, которые помогут выйти из осенней депрессии.

В первую очередь специалист порекомендовала поставить четкую цель.

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«Помочь в борьбе с депрессией могут чтение, спорт, учеба или танцы, — необходимо поставить конкретную цель, к которой человек будет стремиться. Этот процесс провоцирует выработку цепочки гормонов радости: серотонин, дофамин, окситоцин», — процитировал «Петербургский дневник» слова психолога.

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Далее Рязанова посоветовала поучиться у животных умению окружить себя светом, щуриться, потягиваться. Все это будет провоцировать выработку гормонов.

«Вспомним, что некоторые животные очень любят сидеть на солнышке и щуриться. Это провоцирует выработку гормонов, которые запускают активные действия в теле, дают ему ресурс», — сказала она.

В завершении психолог напомнила об умении думать о положительных моментах, например, вспоминать летние запахи цветов, травы, свежих фруктов.

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