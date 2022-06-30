Россиянам предложили способ защиты от киберзлоумышленников

С 1 октября российские банки смогут по заявлению клиента бесплатно устанавливать запрет онлайн-операций, а также ограничивать максимальную сумму одной операции в определенный период времени. Таким образом Центробанк предложил россиянам защититься от киберзлоумышленников, написала «Парламентская газета».

По словам главы департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, установить запрет можно будет как на отдельные услуги, так и на все операции. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка сможет в любое подходящее для него время.

Сотрудники банков также начнут идентифицировать устройства клиентов при проведении операций в онлайн-режиме. В случае проведения операции через мобильное приложение банк должен будет проверить телефонный номер клиента.

Ранее стало известно, что только в первом квартале 2022 года в России было выявлено 403 финансовые пирамиды. В прошлом году преступникам удалось похитить у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей.