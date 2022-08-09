Россиянам предложили способ, как разорить телефонных мошенников

Эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин в беседе с «Общественной службе новостей» объяснил, каким образом россияне могут разорить телефонных мошенников.

По его словам, для победы над мошенниками достаточно не бросать трубку, а поговорить с ними на отвлеченные темы хотя бы одну минуту.

«Бесплатных звонков не бывает, даже просто звонок стоит один-два рубля. Безлимитные звонки весьма условные, если по ним начинают часто звонить, то операторы их сразу прикрывают. Особенно если это межгород или звонят из Украины. Кроме того, надо учитывать расходы на операторов, оборудование свет и прочее. Так вот, если один миллион человек поднимет трубку и поговорит с мошенниками одну минуту, поприкалывается над ними, то мошенники потратят один миллион рублей. А разведут всего несколько человек, допустим, на 200 тысяч», — отметил Курочкин.

Банковские работники, напротив, считают, что необходимо сразу же бросать трубку, поскольку мошенники — отличные психологи. Они способны выманивать не только коды, но и заставить граждан выкидывать деньги из окна.