Общество 18 июля 2023, 23:28 Россиянам предложили создать слово «Россия» из букв разных эпох Организаторы выставки «Россия» запустили конкурс под названием «Создаем вместе» Telegram-канал «Россия. Поехали!»

Читать 360tv в

Россиянам предоставили возможность собрать слово «Россия» из букв разных эпох. Принять участие в игре «Создаем вместе» предложили организаторы Международной выставки-форума «Россия». Информация о конкурсе появилась в Telegram-канале выставки «Россия. Поехали!».

«Друзья, у каждого из нас есть возможность создать свой вариант слова „Россия“ из букв разных эпох», — сообщили авторы канала.

Реклама

Для участия в игре «Создаем вместе» необходимо перейти на сайт выставки. Там каждому участнику предложат различные шрифты написания слова и свободные клетки для букв.

«Россия многообразная страна с великим прошлым и не менее великим будущим. Составь свою Россию из букв исторических и современных шрифтов», — сказано в описании игры на сайте.

Лучшие варианты организаторы выставки опубликуют в своем Telegram-канале.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Гостей мероприятия ждут деловые недели, культурно-развлекательная программа, фестивали кулинарных традиций, дни регионов, ярмарка и другой, указано на сайте мероприятия.