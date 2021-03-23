Россиянам предложили сделать особенную аватарку ради акции «Час Земли»

Акция «Час Земли» в России в 13-й раз пройдет 27 марта. Она призвана напомнить людям о бережном отношении к природе. В этом году акция будет посвящена теме открытости экологической информации

В этот день с 20:30 по 21:30 в рамках кампании WWF России предложит жителям на один час отключить свет. Это не только поможет сэкономить природные ресурсы, но и покажет миру, что человек готов к экологической информации.

Всемирный фонд природы предлагает россиянам не просто принять участие в самой акции, но и распространить информацию и рассказать о «Часе Земли» как можно большему количеству людей. Для этого нужно всего лишь опубликовать информацию об акции в собственных сетях, заменить аватарку на личной странице, шаблоны которой можно скачать здесь.

Власти столицы также поддерживают экологическую акцию. Каждый год по традиции отключают на один час подсветку Кремля, Красной площади, ГУМа и других архитектурных сооружений.

Ранее присоединиться к акции предложил жителям Московской области министр энергетики региона Александр Самарин. Он рассказал, что у многих зданий в Подмосковье на один час будет отключена подсветка. Жителей он призвал отключить все электроприборы и свет.