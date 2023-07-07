Эксклюзив 07 июля 2023, 12:21 Россиянам предложили считать полученное во время сожительства имущество совместным Юрист Меркулов объяснил важность инициативы ЛДПР о совместном имуществе при сожительстве

Читать 360tv в

Партия ЛДПР во главе с депутатом Леонидом Слуцким предложила считать нажитое во время сожительства имущество совместной собственностью. Юрист Денис Меркулов в разговоре с «360» назвал такую идею неплохой и рассказал, как сейчас в России разрешаются подобные споры.

«У нас люди годами не оформляют свои отношения: то забывают пойти в ЗАГС, то еще по какой-то причине. Потом человек умирает или происходит несчастный случай. Как признать [факт сожительства]? Свидетельскими показаниями, документами об оплате и многими другими способами», — объяснил юрист.

Реклама

Речь может идти о косвенных доказательствах, которые будут говорить о том, что люди вместе жили.

«Если люди сожительствуют, то брачный договор заключить нельзя. Он заключается при вступлении в брак. Так один из супругов защищает свое имущество», — добавил Меркулов.

Он затруднился ответить на вопрос о том, определят ли минимальные сроки сожительства, при которых люди могли бы считать имущество совместно нажитым.

«Суды дадут оценку. Инициатива пока еще настолько далека от завершения. Ее еще будут обсуждать. Думаю, будет все разумно в части сроков — может быть и месяц, и другой период», — заключил собеседник «360».

Представители ЛДПР в комментарии ТАСС уточнили, что депутаты намерены внести свою инициативу на рассмотрение Госдумы на следующей неделе. Парламентарии рассчитывают, что в случае одобрения их проекта изменения затронут Семейный кодекс РФ.