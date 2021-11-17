Россиянам предложили разрешить вступать в партии с 16 лет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить молодым россиянам вступать в политические партии с 16 лет. Обращение он составил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, написал RT.

Орлов отметил, что молодые люди в возрасте 16-17 лет часто начинают интересоваться политикой. Поэтому, по мнению политолога, нужно разрешить им вступать в официально действующие партии. Политолог добавил, что закон позволяет гражданам избираться муниципальными депутатами даже в тех случаях, если день их совершеннолетия совпадает с днем голосования. В таких ситуациях кандидату нужно вести избирательную кампанию еще до совершеннолетия, однако членом партии на данный момент можно стать только с 18 лет.