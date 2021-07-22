Россиянам предложили разрешить самим выбирать размер порции в кафе

Союз потребителей призвал устроить борьбу с пищевым расточительством в кафе и ресторанах. Посетителям заведений предложили дать возможность самостоятельно выбирать размер порции. Инициативу уже отправили в Роспотребнадзор.

В своем письме Союз потребителей предложил бороться с пищевым расточительством, написала газета «Известия». Речь идет об отходах, которые остаются от недоеденных блюд в кафе и ресторанах.

Чтобы остатков еды не было, авторы инициативы хотят дать гостям заведений право самим выбирать объем порции. В кафе можно будет заказать так называемую пониженную, нормальную или повышенную порцию. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что регулировать объемы можно и другим способом, предлагая половину, три четверти или целую порцию.

Еще Роспотребнадзору предложили сделать рекомендации по размеру блюд для людей разного веса. Все эти меры позволят сократить потери продовольствия, уверены авторы идеи. В Роспотребнадзоре сообщили, что ответ на письмо Союза потребителей направят в установленном порядке.