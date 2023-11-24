Общество 24 ноября 2023, 11:00 Россиянам предложили приготовить оригинальное печенье с предсказаниями на Новый год

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Новый 2024 год пройдет под знаменем Зеленого Деревянного Дракона — существа, которое является одним из главных символов Китая. Общественная Служба Новостей предложила обратиться к традициям этой страны и приготовить на праздник печенье с предсказаниями.

Для этого лакомства потребуются следующие ингредиенты: куриные яйца, сахарная пудра, растительное масло, пшеничная мука, вода, крахмал и соль.

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Пророчество или пожелание можно придумать самому. Однако существуют универсальные варианты. Так, в печенье посоветовали спрятать записку с такими фразами, как «Любовь вас ждет большая, дождитесь, обещаем!» или «Ах, какой достался фант: жди в подарок бриллиант!».