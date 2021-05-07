Россиянам предложили предоставить новые льготы для путешествий

Депутат Госдумы Роман Романенко считает, что жителям России пора предоставить новые льготы. В частности, нужно модернизировать программу туристического кешбэка и субсидировать поездки по стране для пенсионеров.

«Сейчас в правительстве РФ по поручению президента решается вопрос о продлении программы туристического кешбэка. <…> Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», — процитировал Романенко сайт «Аргументы и факты».

Льготы также должны коснуться и компенсации приобретения билетов пожилыми людьми. Дело в том, что не все путешественники покупают турпакеты, многие планируют свои поездки самостоятельно. Льготы помогут увеличить возможности старшего поколения путешествовать внутри страны не только в целях санаторно-курортного лечения.

Недавно Романенко предложил разрешить работающим пенсионерам брать отпуск по уходу за ребенком не вместо кого-то из родителей, а вместе с ними, уточнило агентство Ura.ru. По его мнению, 100 дней целевого оплачиваемого декретного отпуска будет достаточно.