Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

На российском рынке появилась услуга pos-кредитования в аптеках. Покупатели могут брать лекарства в кредит на сумму до 300 тысяч рублей в год. При этом годовая ставка равна 23%.

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Этим проектом занимается аптечная сеть «Самсон-Фарма». Компания считает, что такая услуга принесет ей до 10% дополнительной выручки уже в 2020 году.

«Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от трех тысяч до 300 тысяч рублей. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года», — сообщили представители аптечной сети газете «Коммерсант». В МТС-банке рассказали, что услуга pos-кредитования пока доступна лишь в нескольких аптеках сети.

По заявлению представителей аптек, такое кредитование рассчитано на людей, которым срочно нужно получить дорогостоящие препараты. Дорогими в Сети считают лекарства, цена которых более 500 рублей. Таких препаратов на рынке — более 25%.

Газета, между тем, написала, что большая часть дорогостоящих лекарств, на которые мог бы понадобиться кредит, российское государство выдает бесплатно.