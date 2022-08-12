Россиянам предложили отдых в «Белорусском вояже». Поезд станет не только средством передвижения, но и отелем

«Белорусский вояж» — новый туристический поезд, который начал ездить из Москвы в города Белоруссии. Отправная точка — Москва. А дальше — эксклюзивный рейс по городам республики. Можно выбрать гастрономический тур или посещение уникальных мест, входящих в список ЮНЕСКО. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Первый поезд стартовал 5 августа, второй отправляется 12 августа.

«Будет две группы. Одна увидит Минск и Гродно, другая — Брест и Минск. И конечно же, что немаловажно — количество впечатлений и эмоций. Прогуляться по улицам города Гродно, посетить Беловежскую Пущу. Ну и привезти с собой сувениры. Безусловно, это хрусталь, лен, колбасные изделия», — рассказала первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

Источник фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Путешественников, решивших освоить один из маршрутов, ожидает комфортабельный поезд. В нем есть как купе, так и вагоны СВ. Кондиционеры, беспроводные зарядки, души и вагон-ресторан — все это есть в составе.

Источник фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

«Все вагоны у нас оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, душами, зарядками для гаджетов. В общем, мы создали максимально комфортные условия для путешествия», — уточнил заместитель генерального директора ФПК Николай Абрамов.

Источник фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

«Белорусский вояж» — это поезд-отель. Днем туристы выходят на экскурсии, а вечером возвращаются в него для отдыха.