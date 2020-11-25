Россиянам предложили не продавать алкоголь 1 и 2 января

В первые дни нового года — 1 и 2 января — россиянам хотят запретить продажу спиртных напитков. В «Трезвой России» считают, что это снизит нагрузку на работу скорых.

Руководитель федерального проекта и член Общественной палаты Султан Хамзаев рассказал об инициативе в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщил сайт RТ со ссылкой на документ.

По мнению Хамзаева, зачастую в период новогодних праздников происходит всплеск алкогольных отравлений. Растет число обращений в скорую помощь, нагрузка которых в 2020 году и так высока из-за пандемии COVID-19.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1–2 января», — подчеркнул в своем обращении глава «Трезвой России».

Он добавил, что на указанные дни приходится основной рост обращений за экстренной медицинской помощью.

Ранее диетолог обратился к россиянам с просьбой отказаться от шампанского в новогоднюю ночь. Жителям страны посоветовали уделить своему здоровью особенное внимание во время празднования Нового года: в случае необходимости врачам будет труднее оказать помощь всем обратившимся на фоне ситуации с коронавирусом.