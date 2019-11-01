Россиянам предложили не платить за плохие услуги ЖКХ

У россиян должно быть право не оплачивать коммунальные услуги, если они плохого качества. Сейчас людям приходится платить за ЖКХ большие суммы, даже если санитарно-эпидемиологическим нормам качество сервиса не соответствует.

С инициативой вступил депутат Госдумы Василий Власов. Предложение он уже направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий заметил, что регулярно получает жалобы на высокие тарифы на услуги ЖКХ. Одновременно с этим люди указывают на их низкое качество. По закону перерасчет за некачественные услуги возможен, однако лучше всего было бы просто избавить россиян от оплаты в таких случаях. Постановление, по мнению депутата, нужно сориентировать на большую защиту прав потребителей.

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«А именно: закрепить право не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги», — пояснил Власов.

Он подразумевает оплату за бесперебойное круглосуточное горячее и холодное водоснабжение, газо- и электроснабжение, а также водоотведение и отопление. Кроме того, полагает парламентарий, платить не нужно и «за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ».

Тарифы в регионах с третьего квартала 2020 года будут повышены. Соответственные индексы правительство утвердило на этой неделе. В основном в регионах стоимость услуг ЖКХ проиндексируют в пределах прогнозируемой инфляции. Колебание может составить около 0,6-1,5 процентного пункта.