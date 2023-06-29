Общество 29 июня 2023, 13:10 Россиянам предложили написать статьи для «Русвики» Энциклопедия «Русвики»: автором на портале может стать каждый piqsels

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Написать статью для российского аналога «Википедии» — «Русвики» — может каждый, затем все тексты проверят эксперты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

«Пользователи привносят в проект актуальные темы, отражающие интересы общества, а редакция в партнерстве с привлеченными экспертами и профессиональными площадками обеспечивают качество содержания статей», — указано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что все материалы, проверенные редакцией, получат статус «Выверенные статьи». Тексты, которые написали эксперты, отметят как «Рецензированные». Так читатели смогут понять, кто писал статью.

На сегодняшний день проверяют материалы на «Русвики» Ассоциация музеев космонавтики, Русское фелинологическое общество, российские авиационные конструкторские бюро и другие. Сложные вопросы планируют разбирать с участием представителей вузов и научных институтов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию». Аргументом в пользу этого шага он назвал политизированность онлайн-энциклопедии.