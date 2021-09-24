Россиянам предложили деньги вместо соцуслуг

Россиянам, которые имеют право на льготы и социальную поддержку, предложили альтернативу. До конца сентября они смогут отказаться от получения набора соцуслуг и получить их денежный эквивалент.

Выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг — натуральной или денежной, — необходимо до 1 октября. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

«При выборе натуральной формы набор предоставляется лекарствами и медицинскими изделиями, также можно оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках», — уточнили в ведомстве.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется всем в натуральной форме. Исключение составляют подвергшиеся воздействию радиации.

Чтобы получить услугу в денежном эквиваленте, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале ПФР. Документы можно отнести в клиентскую службу фонда или МФЦ, который оказывает такую услугу. Вариант получения набора, указанный в заявлении, будет действовать с 2022 года.

«Если раньше заявление уже подавалось, новое не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение», — подчеркнули в Пенсионном фонде.