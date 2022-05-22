Россиянам предложили давать дополнительный выходной за стрессовую работу

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть предоставление еще одного выходного сотрудникам, чья работа связана с постоянным стрессом. Депутат предложил давать дополнительный свободный день раз в месяц в любую удобную работнику дату. Письмо на имя Поповой есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов отметил, что события последних двух лет вызвали «повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания» у работающих россиян, а особенно страдают те, в чьей профессиональной сфере уровень стресса «является неотъемлемой частью рабочего процесса».

Комментируя свою инициативу журналистам ТАСС, депутат сослался на данные аналитиков о том, что каждый восьмой житель Москвы и каждый девятый житель Московской области и Петербурга лечится от депрессии.

«Депрессия стала болезнью XXI века. Как бы смешно это ни звучало, мы получили реальную проблему, с которой сталкивается огромное количество людей», — заметил Чернышов.

По его словам, эмоциональные перегрузки влекут за собой «усталость ума и душевную пустоту», эффективность работы также падает. А дополнительный выходной на природе или с близкими людьми поможет сохранить внутреннее равновесие.