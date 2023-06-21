Общество 21 июня 2023, 06:00 Россиянам предложили дать право самим выбирать дополнительные дни отдыха «Российская газета»: россиянам захотели разрешить самим выбирать дополнительные дни отдыха Pxhere

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В России возобновилась дискуссия о том, когда у жителей страны должны быть длинные выходные — в январе или мае. Тема вновь стала актуальной после того, как Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год, отметила «Российская газета».

Из опубликованного календаря праздничных дней следует, что майские праздники разделятся на два периода. Однако многие россияне вероятнее всего, возьмут отгулы или дни отпуска на промежуточные рабочие даты.

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Как отметил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, дискуссия о времени длинных выходных идет больше 10 лет.

«Универсальную формулу, на наш взгляд, предложил Жириновский: 31 декабря, 1,2 и 3 января должны оставаться выходными, а остальные дни из новогодних каникул граждане могут использовать по своему усмотрению — отгулять зимой или в другое время», — сказал Нилов.

При этом он отметил, что большое количество выходных будет тормозить развитие экономики. Нерабочие праздничные дни по закону оплачиваются, но продукция в этот период не производится.

Проект календаря праздничных дней, как заметил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов, построен на основе заложенных более двух десятков лет назад критериев. К ним относится максимально возможное сокращение издержек для работодателей, а также перенос части праздничных дней в целях выравнивания планомерной производственной нагрузки.

Разработанные подходы, как отметил Сафонов, в целом учитывают интересы большинства компаний из разных отраслей.