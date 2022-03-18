Россиянам предложили более 1,6 млн вакансий на портале «Работа в России»

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что сегодня существует достаточно большое количество вакансий, а российские центры занятости могут предложить любое трудоустройство. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий на портале „Работа в России“, которым оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, это 1,6 миллиона», — процитировал Котякова сайт kp.ru.

Также правительство готовит меры поддержки рынка труда в России. Они охватят более 625 тысяч россиян, а вскоре поддержка занятости может распространиться и на миллион человек. Безработные смогут получать один МРОТ в месяц, если будут участвовать в общественных работах.

Государство также будет субсидировать простаивающим компаниям переобучение работников и оплату временных работ сотрудникам, добавил министр.