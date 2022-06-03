Россиянам предложили аренду участков для сельхозработ в Свердловской области за рубль

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об аренде участков для сельскохозяйственных работ в регионе всего за один рубль. Об этом сообщило ИА «УралПолит.RU».

Льтота будут действовать с даты заключения договора аренды до конца 2022 года, при этом она распространяется на участки, которые не сдавались в аренду с 2019 года, написало ИА Nation News.

Точную информацию о расположении и площади участков можно найти на официальном сайте министерства управления государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.