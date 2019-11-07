Россиянам предложат выбрать тип трудовой книжки

Издание уточнило, что россиян попросят в письменном виде написать, согласны ли они перейти на электронную версию трудовой книжки или хотя остаться с бумажный. Газета подчеркнула, что автоматический перевод окажется «неправомерным» и может «негативно сказаться на реализации прав».

Также нужно учитывать и тот факт, что не у всех и не всегда есть доступ к интернету. Бумажная трудовая книжка в этом смысле лучше. Ее можно будет предоставить при необходимости в суд или в Пенсионный фонд России (ПФР), чтобы подтвердить трудовой стаж.

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Российские депутаты в середине сентября 2019 года приняли в первом чтении в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые вводят в работу электронные трудовые книжки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти документы в электронной версии избавят бизнес от излишних трудозатрат. Работники, в свою очередь, не будут бояться потерять книжку.

Если поправки будут приняты, то бумажные версии могут заменить на электронные документы уже в январе 2021 года. Находящаяся в трудовых книжках информация будет поступать в Пенсионный фонд в онлайн-режиме.

В случае, если человек не захочет переходить на новую систему, ему нужно будет подать соответствующее заявление в отдел кадров. Тем, кто впервые будет оформляться на работу, бумажные трудовые книжки делать уже не будут.